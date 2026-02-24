Размер шрифта
В Госдуме предложили ограничить сферу работы самозанятых

Депутат Нилов предложил ограничить сферу режима для самозанятых в России
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил пересмотреть параметры режима для самозанятых после 2029 года, ограничив его сферой услуг для физлиц. Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке депутата, после завершения текущего эксперимента применение специального налога следует оставить для тех, кто работает с частными клиентами, например для нянь, репетиторов и помощников по хозяйству. Нилов отметил, что формат доказал свою востребованность благодаря удобной регистрации и отсутствию отчетности.

В то же время, по словам парламентария, практика выявила ряд системных проблем. В частности, недобросовестные работодатели часто подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми.

С 1 января в России начал действовать эксперимент по страхованию на случай болезни для самозанятых. В документе говорится, что теперь работающие на налоге на профессиональный доход смогут добровольно вступать в систему соцстрахования и получать выплаты по больничному листу. До этого подобная возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Ранее в Госдуме предложили создать ассоциацию налогоплательщиков в России.
 
