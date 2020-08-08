«Химки» и ЦСКА объявили составы на матч первого тура РПЛ
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«Химки» и московский ЦСКА объявили составы на матч первого тура чемпионата России.
Стартовый состав «Химок»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев, Чалов.
Встреча между командами пройдет в Химках. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.00 мск.
Ранее был объявлен лучший футболист ЦСКА по версии болельщиков.