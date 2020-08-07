Прядкин высказался о ситуации вокруг «Спартака» и «Химок»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о ситуации вокруг московского «Спартака» и подмосковных «Химок», передает Sport24.

Напомним, в конце июля подмосковный клуб уволил тренера Сергея Юрана. Специалист заявил, что причиной его увольнения стало указание от красно-белых. Также наставник заявил, что в следующем сезоне химчане и «Уфа» специально проиграют москвичам.

«6 августа вопрос «Химок» и «Спартака» поднимался на собрании. Были представители от РФС. Вопрос находится в юридической плоскости», — сказал Прядкин.

Функционер заявил о том, что обращения СМИ поспособствовали тому, чтобы на этот вопрос обратили внимание юридические органы.

Ранее Юран анонсировал возвращение к тренерской деятельности.