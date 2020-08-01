В «Химках» объяснили расторжение контракта с Юраном

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал о причинах отставки Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Решение расстаться с Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта», — приводит слова функционера ТАСС.

Зайцев отметил успехи «Химок» под руководством специалиста и добавил, что с уважением относится к Юрану.

Специалист возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги и вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также «Химки» смогли дойти до финала Олимп — Кубка России, где уступили петербургскому «Зениту» со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что Юран надеется на помощь губернатора Московской области Андрея Воробьева.