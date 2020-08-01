В «Вашингтоне» оценили форму Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о форме российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, передает русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В контрольном матче против »Каролины Харрикейнз» форвард дважды поразил ворота соперников и один раз выступил в роли ассистента.

«Он настроен серьезно и очень сконцентрирован на завоевании чемпионства. На сборах он хорошо потрудился, был лидером на льду и вне его, так что мне нравится его нынешнее состояние», — заявил Маклеллан.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится 1 августа сразу с плей-офф, где примут участие 24 команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин и «Вашингтон» не будут обсуждать контракт до конца сезона.