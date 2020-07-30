Ибрагимович — первый, кто забил больше 50 мячей за «Интер» и «Милан»
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил очередное достижение в рамках чемпионата Италии. Об этом сообщает Gracenote Sports.
38-летний форвард стал первым футболистом в истории, кому удалось больше 50 раз поразить ворота оппонентов двух главных миланских клубов — «Интера» и «Милана».
В составе «нерадзурри» скандинав смог отличиться 57 раз, в то время как за «горожан» Ибрагимович отличился 51 раз.
Напомним, что в нынешнем сезоне Серии А нападающий сыграл 17 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что появились фотографии формы московского «Спартака» на предстоящий сезон.
�� - Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) becomes the first player to score 50 Serie A goals for both Milan clubs. He netted 57 league goals for Inter and has scored his 50th for AC Milan today. #SampdoriaMilan #SerieATIM— Gracenote Live (@GracenoteLive) July 29, 2020