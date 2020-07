Ибрагимович — первый, кто забил больше 50 мячей за «Интер» и «Милан»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил очередное достижение в рамках чемпионата Италии. Об этом сообщает Gracenote Sports.

38-летний форвард стал первым футболистом в истории, кому удалось больше 50 раз поразить ворота оппонентов двух главных миланских клубов — «Интера» и «Милана».

В составе «нерадзурри» скандинав смог отличиться 57 раз, в то время как за «горожан» Ибрагимович отличился 51 раз.

Напомним, что в нынешнем сезоне Серии А нападающий сыграл 17 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

