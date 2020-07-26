Полузащитник каталонской «Барселоны» Матеус Фернандес может перейти в «Монако» на правах аренды. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, монегаски намерены заполучить 22-летнего хавбека, который провел предыдущий сезон Ла Лиги в «Вальядолиде».

В составе клуба, которым владеет двукратный чемпион мира Роналдо, Фернандес провел три игры и не отметился результативными действиями.

Также им интересуется итальянский «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» решительно настроен заполучить полузащитника леверкузенского «Байера-04» Кая Хаверца.