Петр Ян объяснил, зачем выходит на бои UFC с флагом России

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян рассказал, почему выходит к октагону с российским флагом.

Ян отметил, что ему приятно, когда его ассоциируют с родной страной.

«Я представляю Россию, нашу страну. Приятно, когда люди знают, что я из России. Многие в России смотрят поединки, видят меня с флагом… Это уже некий образ. Плюс мотивация для нашего народа, для молодежи и отечественных спортсменов», — цитирует Яна «СЭ».

Напомним, что 12 июля на UFC 251 в Абу-Даби россиянин одолел бразильца Жозе Альдо в пятом раунде техническим нокаутом и стал чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что Хабиб и Гэтжи подерутся на турнире UFC 253 в Лас-Вегасе.