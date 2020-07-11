Матыцин оценил работу Драчева на посту президента СБР

Министр спорта России Олег Матыцин оценил работу Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.

Напомним, 11 июля пройдет конференция СБР. На ней будет выбран новый президент организации. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Драчев снял свою кандидатуру за день до выборов.

«Очень непростое решение принял Владимир Петрович, я с уважением отношусь к этому решению. Деятельность депутата Госдумы действительно очень многогранна и требует много времени. Я считаю, что Владимир Петрович принял ответственное решение, которое позволит вам консолидироваться и выбрать руководителя, который во главе команды будет развивать биатлон как минимум до Олимпийских игр в Пекине. Мы считаем, что очень профессионально решались вопросы и плюсов было больше, чем сейчас остается проблем», — сказал Драчев.

Ранее Драчев назвал главную причину своего ухода с поста президента СБР.