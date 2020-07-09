Федун подтвердил назначение Газизова на должность гендиректора «Спартака»

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун подтвердил назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, расставание с бывшим гендиректором Томасом Цорном прошло в спокойной манере. Федун заявил, что выразил благодарность немцу за проделанную работу и пожелал ему дальнейших успехов.

Также глава клуба отметил, что кандидатура Газизова привлекла его умением проводить правильную селекцию и добиваться успехов при минимальном бюджете.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил о том, что он не хочет уходить из клуба.