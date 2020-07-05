«Оренбург» сыграет против «Рубина» в матче чемпионата России

Матч 26-го тура между казанским «Рубином» и «Оренбургом» состоится согласно расписанию, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

В оренбургском клубе было выявлено десять случаев заражения коронавирусом.

«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани», — говорится в сообщении.

Встреча между «Рубином» и «Оренбургом» запланирована на 5 июля в Казани. Начало — 18.30 мск.

Ранее сообщалось, что «Рубин» не ответил «Оренбургу» на просьбу о переносе матча.