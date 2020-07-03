Глава Дагестана: нам будет не хватать Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

О смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

«Ушел из жизни выдающийся тренер, отец Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов. Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать. Выражаю глубокие соболезнования его родным, а также тем, кому он близок и дорог. Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана. У нас было много планов, и в память об ушедшем мы их обязательно реализуем самым лучшим образом», — передает слова Васильева официальный сайт главы Дагестана.

Ранее сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью отца Хабиба.