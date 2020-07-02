«Сочи» пока не платил за участие Кокорина в игре против «Зенита»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что футбольный клуб «Сочи» пока не платил за участие нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против сине-бело-голубых. Об этом сообщает «СЭ».

Функционер заявил, что информация о размере суммы, необходимой для выхода на поле 29-летнего форварда, является конфиденциальной.

Напомним, что матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 8 июля в 18:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Медведев рассказал о санкциях, примененных к иранскому форварду «Зенита» Сердару Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.