«Сочи» пока не платил за участие Кокорина в игре против «Зенита»
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что футбольный клуб «Сочи» пока не платил за участие нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против сине-бело-голубых. Об этом сообщает «СЭ».
Функционер заявил, что информация о размере суммы, необходимой для выхода на поле 29-летнего форварда, является конфиденциальной.
Напомним, что матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 8 июля в 18:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Александр Медведев рассказал о санкциях, примененных к иранскому форварду «Зенита» Сердару Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.