Месси при Сетьене стал хуже реализовывать голевые моменты

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси при новом наставнике сине-гранатовых Кике Сетьене стал хуже реализовывать голевые моменты. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, процент матчей, в которых 33-летний форвард сборной Аргентины поразил ворота оппонентов, равен 37%.

Отметим, что при пяти предыдущих тренерах каталонской команды данный показатель у Месси не падал ниже отметки в 57%.

Напомним, что в настоящее время «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил о намерении клуба побороться за место в Лиге чемпионов.