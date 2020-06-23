Вдова боксера Дадашева требует компенсацию за смерть мужа в суде США

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина требует компенсацию за смерть своего супруга в суде от Атлетической комиссии штата Мэриленд, сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что вдова спортсмена подала иск в суд, основным ее требованием стала выплата денежной компенсации.

«Основным требованием является денежная компенсация. Ее размер должен определить суд. Ответчик — Атлетическая комиссия штата Мэриленд», — проинформировал источник, знакомый с ходом дела.

Дадашев скончался 23 июля 2019 года в результате травм, которые он получил в поединке против пуэрториканца Субриеля Матиаса. Сам бой состоялся 20 июля.

Ранее Майк Тайсон заявил, что Мохаммед Али был отвратительным внутри.