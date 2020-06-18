Карпин отреагировал на шесть положительных тестов на коронавирус в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на шесть положительных тестов на наличие коронавирусной инфекции в команде. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, у него отсутсвует понимание того, какое решение примет Российский футбольный союз (РФС) в отношении донского клуба, идущего в настоящее время на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Также Карпин отказался от комментариев по поводу положительных тестов у его футболистов и заявил, что пресс-служба клуба опубликовала соответствующее заявление.

Ранее сообщалось, что «Сочи» продолжает подготовку к матчу 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» в штатном режиме.