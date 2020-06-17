Шведский нападающий Златан Ибрагимович требует от «Милана» €6 миллионов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 38-летний скандинав не против продолжить свою спортивную карьеру в стане «россонери», однако завышенные требования по заработной плате в настоящее время смущают директора клуба Ивана Газидиса.

Отметим, что Ибрагимовичем также интересуется «Монца», вышедшая по итогам нынешнего в Серию В. Этим клубом владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о продолжении чемпионата Англии по футболу.