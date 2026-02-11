Размер шрифта
В Минтруде назвали наиболее востребованные профессии в России

Минтруд: сварщики, геологи, инженеры и программисты в РФ наиболее востребованы
Павел Лисицын/РИА Новости

Наиболее востребованными и высокооплачиваемыми работниками в России являются специалисты в области сварки, геологической разведки, инженерии, а также программисты. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.

По словам министра, его ведомство подвело итоги по вопросу наиболее востребованных направлений в настоящее время.

«Это сварщики, это геологоразведка, это … инженеры, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением. — «Газета.Ru»)», — сказал Костяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Он отметил, что Минтруд совместно с образовательным блоком работают над соответствием подготовки кадров запросам, сформированным на рынке труда.

До этого результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показали, что в 2026 году наиболее востребованными в России будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи.

Ранее россиянам объяснили, как пережить замедление рынка труда и найти работу.
 
