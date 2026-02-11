Министр спорта России допустил возможность отсудить бронзу для Коростелева

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире «Центральный Канал» сообщил о возможности обжалования в суде результатов скиатлона на Олимпиаде в Италии, где российский спортсмен Савелий Коростелев занял четвертое место.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды, заняв четвертое место.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее в Норвегии выразили недовольство выступлением Коростелева и Непряевой на ОИ.