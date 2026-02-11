Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Минюст США обнародовал данные о визите Хокинга на остров к Эпштейну

Минюст США: Эпштейн приматывал голову Хокинга к стулу скотчем
Martin Pope/Globallookpress.com

Финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за секс-торговлю, в переписке заявлял, что во время визита физика Стивена Хокинга на его частный остров приматывал ему голову к стулу скотчем, чтобы прокатить на субмарине. Об этом пишет РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

В одном из документов за 2017 год Эпштейн писал, что вовремя одного из визитов Хокинг захотел погрузиться под воду на субмарине.

«Когда Хокинг приехал на мой остров и сказал, что его мечта — заняться дайвингом, я примотал его голову скотчем к креслу с высокой спинкой и загрузил в частную подлодку, было очень весело», — написал Эпштейн.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и фигурант резонансного дела, связанного с торговлей людьми и вовлечением несовершеннолетних в проституцию. СМИ писали, что на его острове Литл-Сент-Джеймс Эпштейн удерживал несовершеннолетних и насиловал. Как выяснилось позже, остров посещали 42-й президент США Билл Клинтон, банкир Джеймс Стейли и физик Стивен Хокинг. О связи Дональда Трампа с Джефри Эпштейном впервые стало известно в мае 2025 года после поста миллиардера Илона Маска в соцсети X. Тогда Маск заявил, что фамилия президента США числится в списках – по этой причине они не были опубликованы, утверждал он.

Ранее министр торговли США признался, что обедал с Эпштейном и посещал его частный остров.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!