Минюст США обнародовал данные о визите Хокинга на остров к Эпштейну

Финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за секс-торговлю, в переписке заявлял, что во время визита физика Стивена Хокинга на его частный остров приматывал ему голову к стулу скотчем, чтобы прокатить на субмарине. Об этом пишет РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

В одном из документов за 2017 год Эпштейн писал, что вовремя одного из визитов Хокинг захотел погрузиться под воду на субмарине.

«Когда Хокинг приехал на мой остров и сказал, что его мечта — заняться дайвингом, я примотал его голову скотчем к креслу с высокой спинкой и загрузил в частную подлодку, было очень весело», — написал Эпштейн.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и фигурант резонансного дела, связанного с торговлей людьми и вовлечением несовершеннолетних в проституцию. СМИ писали, что на его острове Литл-Сент-Джеймс Эпштейн удерживал несовершеннолетних и насиловал. Как выяснилось позже, остров посещали 42-й президент США Билл Клинтон, банкир Джеймс Стейли и физик Стивен Хокинг. О связи Дональда Трампа с Джефри Эпштейном впервые стало известно в мае 2025 года после поста миллиардера Илона Маска в соцсети X. Тогда Маск заявил, что фамилия президента США числится в списках – по этой причине они не были опубликованы, утверждал он.

Ранее министр торговли США признался, что обедал с Эпштейном и посещал его частный остров.