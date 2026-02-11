Адмирал НАТО признал преимущество России

В НАТО признали, что Россия быстрее адаптируется к войне

Россия сегодня опережает НАТО по скорости адаптации к современным боевым условиям. Соответствующее заявление сделал Верховный главнокомандующий по трансформации альянса адмирал Пьер Вандье, его выступление опубликовано на YouTube-канале National Press Club Live.

По его словам, мир наблюдает стремительную эволюцию методов ведения войны: на смену артиллерийским сражениям приходят дроны и роботизированные системы. В этих условиях ключевым становится способность вооруженных сил быстро перестраиваться.

Адмирал признал, что Россия адаптируется к меняющейся обстановке быстрее, чем страны альянса. Он отметил, что НАТО необходимо повысить гибкость и ускорить внутренние процессы, чтобы достичь сопоставимого уровня.

Вандье подчеркнул, что альянс долгое время оставался «статичным и предсказуемым» и недостаточно быстро менялся в ответ на новые вызовы. По его словам, сейчас главная задача — перестроить организационные механизмы, чтобы ускорить адаптацию к современным военным реалиям.

До этого издание Politico сообщило, что Вашингтон намерен передать европейским союзникам управление двумя военными командными центрами Североатлантического альянса. При этом Вашингтон планирует взять под свое управление командование морских сил НАТО в британском Хартфордшире.

Ранее власти Грузии заявили о готовности обсудить целесообразность вступления в ЕС и НАТО.