В московском метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

В Москве задержали мужчину, который разбил голову подростку в метро

В Москве на станции метро «Каховская» 41-летний мужчина ударил 17-летнего подростка стеклянной бутылкой по голове, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московского метрополитена.

Инцидент произошел на платформе станции. По предварительной информации, между мужчиной и подростком возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил юношу бутылкой по голове. Причины ссоры выясняются. Подозреваемый, житель Саранска, был задержан на месте.

Прокуратура Московского метрополитена взяла расследование происшествия под контроль. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

До этого в Воронеже мужчина напал на 13-летнего подростка из-за шалости. Взрослый подбежал сзади и схватил подростка, который в тот момент, судя по записи, пытался перелезть забор. Взявшись за капюшон, мужчина повалил школьника на снег, протащил по нему и ударил по голове. Мать мальчика считает, что поводом стала чужая выходка — кто-то из компании подростков перевернул тележку у гипермаркета.

Ранее в Барнауле член федерации бокса избил парня с ДЦП.