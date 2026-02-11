Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В московском метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

В Москве задержали мужчину, который разбил голову подростку в метро
Прокуратура Москвы

В Москве на станции метро «Каховская» 41-летний мужчина ударил 17-летнего подростка стеклянной бутылкой по голове, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московского метрополитена.

Инцидент произошел на платформе станции. По предварительной информации, между мужчиной и подростком возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил юношу бутылкой по голове. Причины ссоры выясняются. Подозреваемый, житель Саранска, был задержан на месте.

Прокуратура Московского метрополитена взяла расследование происшествия под контроль. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

До этого в Воронеже мужчина напал на 13-летнего подростка из-за шалости. Взрослый подбежал сзади и схватил подростка, который в тот момент, судя по записи, пытался перелезть забор. Взявшись за капюшон, мужчина повалил школьника на снег, протащил по нему и ударил по голове. Мать мальчика считает, что поводом стала чужая выходка — кто-то из компании подростков перевернул тележку у гипермаркета.

Ранее в Барнауле член федерации бокса избил парня с ДЦП.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!