Российский бизнес стал чаще обращаться за шенгенскими визами

В 2025 году спрос на шенгенские визы вырос на 26%, а их доля увеличилась до 27% против 18% годом ранее. Рост доли шенгена во многом стал следствием перераспределения спроса после введения безвизового режима с Китаем и снижения числа заявлений по этому направлению.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики компании «Аэроклуб».

Европейские направления сохраняют значение для деловых поездок, а шенгенские визы остаются востребованными для решения рабочих задач и поддержания международных деловых контактов.

Вторую строчку по востребованности визовой поддержки (после Китая) в 2025 году заняла Франция: спрос на визы в эту страну вырос на 45%, доля составила 8% (5% в 2024 году). На третье место поднялась Индия — спрос на визы за год вырос на 32%, доля достигла 7% (4% в 2024 году). Востребованность испанского шенгена у деловых путешественников выросла за год в два раза, что позволило стране подняться с десятого на четвертое место с долей 4% (2% в 2024 году). Италия вошла в пятерку самых популярных стран для обращения за визой у бизнес-туристов: спрос на шенген через эту страну вырос на 15%, доля составила 4% (3% в 2024 году). Также в топ-10 по востребованности визовой поддержки вошли Гвинея (+14%, доля 4%), Швейцария (+23%, 4%), Греция (+93%, 3%), Саудовская Аравия (+11%, 3%) и Венгрия (-41%, 2%). Спрос на визы в Японию за год сократился на 71%, в результате чего страна переместилась с третьего на одиннадцатое место с долей 2% (5% в 2024 году). Спрос на визы в Великобританию и США вырос на 70% и 67% соответственно, при этом доля этих стран осталась незначительной и составила 1%.

При этом условия оформления различаются. Франция в целом остается одним из наиболее управляемых направлений: слоты, как правило, появляются регулярно, а стандартный срок оформления начинается примерно от 30 дней, хотя в пиковый период ситуация также усложняется. В качестве относительно стабильных направлений можно выделить также Грецию и Венгрию, где, как правило, доступна запись на подачу, однако требуется более расширенный пакет документов, включая подтверждение оплаты отелей и авиабилетов.

В то же время в Италии в высокий сезон сроки оформления могут превышать 60 дней и более, а в Испании сохраняется ограниченная доступность записи: введение дополнительной верификации через камеру не привело к заметному увеличению числа слотов. В большинстве случаев как деловые, так и туристические визы выдаются однократными.

Ранее средняя продолжительность командировок в России достигла пяти дней.