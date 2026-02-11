Украинская армия хочет вывести личный состав из населенного пункта Рождественское Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«Противник пытается безрезультатно выводить личный состав из Рождественского. Точнее, вывозить, поскольку подавляющее большинство солдат тяжело ранены», — говорится в материале.

По данным агентства, пешим порядком украинские военные выйти не могут, поэтому за ними отправляют технику.

8 февраля украинский военно-аналитический сайт сообщил, что российские войска продвинулись в районе Ямполя на Лиманском направлении, у Бондарного на Славянском направлении, а также возле Степановки в районе Константиновки.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия летом планирует начать масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины. По их данным, для реализации этого планируется задействовать резервы, которые формируются с 2025 года.

Ранее часть Запорожской области осталась без электричества.