В России пересчитали пенсии около 400 тысяч многодетных матерей

Котяков сообщил, что Минтруд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
Максим Блинов/РИА Новости

Минтруд пересчитал пенсии около 400 тысячам многодетных матерей с четырьмя и более детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что минстерство за январь провело работу по пересчету пенсионных прав женщин.

«У нас получилось порядка это 400 тысяч многодетных матерей, которые получили дополнительное пенсионное обеспечение», — сказал глава ведомства.

По мнению эксперта по социально-экономической политике Якова Якубовича, через 50 лет в России сохранятся пенсионные системы, однако, их структура изменится — усилится накопительный компонент, появятся гибкие формы выхода на пенсию (частичная занятость + частичная пенсия).

Якубович считает, что автоматизация устранит 30-40% профессий, но создаст новые, а демографический кризис в стране может привести к сокращению населения.

Ранее в Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году.
 
