Норвегия начала готовиться к «вторжению» России

Главком ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что не исключает сценария вторжения России, поэтому Осло готовится к такому развитию событий. Об этом пишет The Guardian.

Он считает, что Россия якобы может напасть на Норвегию, чтобы защитить свои ядерные объекты на крайнем севере.

«Мы не исключаем захвата территории Россией в рамках ее плана защиты собственных ядерных возможностей, которые являются единственным, что у нее осталось, и что на самом деле угрожает Соединенным Штатам», — сказал Кристофферсен.

Военный сообщил, что значительная часть ядерного арсенала России расположена на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией. Это может иметь решающее значение, если случится прямое столкновение Москвы и НАТО, указал он.

«Мы не исключаем такого варианта, потому что Россия все еще может это сделать, чтобы защитить свои ядерные возможности, свои возможности второго удара. Это тот сценарий на севере, к которому мы готовимся», – заявил главком ВС Норвегии.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении России на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов». Президент обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что РФ якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.