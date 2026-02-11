Трамп построит в Вашингтоне самый высокий памятник

Президент США Дональд Трамп планирует построить в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с проектом.

Арка будет высотой и шириной примерно в 50 м, с пьедесталом в 7,5 м и массивной 18-метровой позолоченной бронзовой скульптурой Статуи Свободы наверху.

Таким образом, совокупная высота монумента составит более 75 метров, что сделает его второй по высоте постройкой в американской столице после 169-метрового памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Кроме того, в случае реализации проекта арка Трампа будет выше Памятника Революции в Мехико (67 м), которая считается самой высокой триумфальной аркой в мире на данный момент.

В настоящее время проект арки Трампа находится на стадии доработки, после чего его рассмотрит национальная комиссия по столичному планированию и комиссия по изящным искусствам, рассказал телеканалу представитель Белого дома Дэвис Ингл.

Ранее Трамп решил восстановить комиссию по изящным искусствам.