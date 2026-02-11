Размер шрифта
Аракчи ответил на вопрос о возможном ударе США по Ирану

Аракчи: Тегеран атакует все близлежащие объекты США в случае удара по Ирану
Sha Dati/Global Look Press

Тегеран атакует все близлежащие объекты США в случае удара американских военных по территории Ирана. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Мы стали бы атаковать США, объекты и средства США — все, что у них есть по соседству с нами», — сказал дипломат.

Аракчи подчеркнул, что Иран и его вооруженные силы полностью готовы к любому развитию событий, но предпочтительнее разрешить разногласия дипломатией.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее власти Ирана рассказали о подготовке предложения по сделке с США.
 
