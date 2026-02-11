Москве предсказали рост сильных снегопадов

Москву в ближайшие десятилетия ждут более частые и мощные снегопады — климат в столице меняется уже сейчас. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Константинов.

По его словам, климатические изменения приведут к тому, что в средней полосе России, включая Москву, будут происходить менее частые, но более обильные снегопады. Такие явления, как сильные осадки — не только снег, но и ливни, — станут повторяться чаще.

Константинов отметил, что рекорды по высоте снежного покрова из-за внезапных снегопадов, вероятно, будут обновляться. По его оценке, городские службы должны учитывать эту тенденцию и готовиться к более экстремальным погодным условиям.

Эксперт подчеркнул, что последствия изменения климата в Москве уже заметны и дальнейшие колебания будут ощущаться в ближайшие годы.

До этого синоптики предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России. Так, в Бурятии и на севере Забайкальского края температура воздуха может опуститься до -45...-47°C. В Сахалинской области прогнозируются снегопады с метелью и ветром в 18-28 метров в секунду.

Ранее врач назвал четыре главных опасности морозов для здоровья.