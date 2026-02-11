Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Москве предсказали рост сильных снегопадов

Климатолог Константинов: Москва столкнется с более мощными и частыми снегопадами
Veronika Kraeva/Shutterstock/FOTODOM

Москву в ближайшие десятилетия ждут более частые и мощные снегопады — климат в столице меняется уже сейчас. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Константинов.

По его словам, климатические изменения приведут к тому, что в средней полосе России, включая Москву, будут происходить менее частые, но более обильные снегопады. Такие явления, как сильные осадки — не только снег, но и ливни, — станут повторяться чаще.

Константинов отметил, что рекорды по высоте снежного покрова из-за внезапных снегопадов, вероятно, будут обновляться. По его оценке, городские службы должны учитывать эту тенденцию и готовиться к более экстремальным погодным условиям.

Эксперт подчеркнул, что последствия изменения климата в Москве уже заметны и дальнейшие колебания будут ощущаться в ближайшие годы.

До этого синоптики предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России. Так, в Бурятии и на севере Забайкальского края температура воздуха может опуститься до -45...-47°C. В Сахалинской области прогнозируются снегопады с метелью и ветром в 18-28 метров в секунду.

Ранее врач назвал четыре главных опасности морозов для здоровья.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!