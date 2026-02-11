Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Глава МИД Эстонии посоветовал Европе перестать ныть

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал Евросоюз перестать ныть и жаловаться
Hannes P Albert/Global Look Press

Странам Евросоюза нужно держаться вместе и принимать решения вместо того, чтобы ныть и жаловаться. С таким призывом выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова приводит Politico.

«У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет [твердая] позиция», — сказал Цахкна.

Как пишет Politico, разногласия внутри Евросоюза появились из-за стремления снизить зависимость континента от Соединенных Штатов на фоне притязаний президента Дональда Трампа на Гренландию.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что есть все основания говорить если не об этапе «холодной войны», то «холодного мира» между Европой и Соединенными Штатами. По его словам, «Европа в шоке от нынешнего состояния трансатлантических отношений, не знает, как быть, и думает лишь о том, чтобы «пережить зиму».

Ранее в Госдуме выдвинули условия для восстановления диалога России с Европой.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!