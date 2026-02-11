Глава МИД Эстонии посоветовал Европе перестать ныть

Странам Евросоюза нужно держаться вместе и принимать решения вместо того, чтобы ныть и жаловаться. С таким призывом выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова приводит Politico.

«У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет [твердая] позиция», — сказал Цахкна.

Как пишет Politico, разногласия внутри Евросоюза появились из-за стремления снизить зависимость континента от Соединенных Штатов на фоне притязаний президента Дональда Трампа на Гренландию.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что есть все основания говорить если не об этапе «холодной войны», то «холодного мира» между Европой и Соединенными Штатами. По его словам, «Европа в шоке от нынешнего состояния трансатлантических отношений, не знает, как быть, и думает лишь о том, чтобы «пережить зиму».

Ранее в Госдуме выдвинули условия для восстановления диалога России с Европой.