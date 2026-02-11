Президент Литвы недоволен идеей о переговорах с Россией: «Не добавляет солидности»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что призывы ряда политиков из ЕС начать диалог с Россией не добавляют Европе солидности. Его слова приводит LRT.

«Это, безусловно, не добавляет солидности Европе, когда тот или иной лидер вдруг начинает говорить о том, как давно мы не разговаривали с Путиным, и что нам обязательно нужно снова поговорить. Это не какая-то последовательная политика, потому что несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как можно более строгим», – заявил Науседа.

По его словам, Европа может участвовать в переговорах с США и Россией о мирном урегулировании, однако это должно происходить при наличии договоренностей по достижению стабильного и прочного мира.

Президент Литвы заявил, что Владимир Путин «уважает силу и видит эту силу на стороны США». Европа, в свою очередь, должна показать себя равноправным партнером в переговорах после тщательного обсуждения этого вопроса друг с другом, указал он.

«Роль Европы заключается прежде всего в достижении того, чтобы мир создавал гарантии стабильности и безопасности не только для Украины, но и для самой Европы, потому что в наших жизненно важных интересах, чтобы мир не был таким, который фактически запрограммировал бы очередной конфликт или очередное российское нападение через полтора-два года», — порассуждал Науседа.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.