Губерниев прокомментировал включение Волкова в тренерский штаб сборной по биатлону

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал включение Алексея Волкова в тренерский штаб женской сборной России по биатлону.

«Восхищен Алексеем Волковым! Приглашен тренером по стрельбе в женскую сборную по биатлону! Алексей-Алешенька, Стрелок! Здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутатские и чиновничьи коврижки! Вот и Волков, как, кстати, Максим Максимов, молодец! Ребята далеко пойдут, а мы им поможем! Такой биатлон нам нужен!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.



Напомним, специалист назначен тренером по стрельбе.

Ранее Сергей Белозеров возглавил резервный состав мужской сборной России по биатлону.