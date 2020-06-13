Футболист итальянской «Брешии» Марио Балотелли отреагировал на информацию о том, что он отказывается тренироваться.

«Хватит спрашивать меня про то, собираюсь ли я тренироваться. Я всегда был на занятиях, Перестаньте задавать мне вопросы. У меня до 14 июня два занятия в день. Приходите и смотрите», — написал Балотелли в Instagram.



В текущем сезоне Серии А итальянец провел 19 матчей, забив пять мячей.



Ранее сообщалось о том, что «Брешиа» намерена подать в суд на Балотелли.