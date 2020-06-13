Туринский «Ювентус» обновил рекорд по количеству выходов в финал Кубка Италии.

12 мая в перенесенном из-за пандемии коронавируса втором полуфинальном поединке Кубка Италии «Ювентус» вничью (0:0) сыграл с «Миланом». Первая встреча завершилась также ничьей со счетом 1:1, что позволило, согласно правилу выездного гола, выйти в финал туринцам.

Таким образом, на счету «Ювентуса» уже 19 выходов в финал этого турнира. На втором месте по этому показателю «Рома», на счету которой 16 выходов.

Ранее сообщалось, что защитник «Ювентуса» высказался об ошибке Роналду в матче с «Миланом».