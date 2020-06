Объявлены претенденты на звание лучшего игрока мая в Бундеслиге. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба чемпионата Германии в Twitter.

Ими стали Тимо Вернер из «РБ Лейпцига», Кай Хаверц из леверкузенского «Байера-04», Ашраф Хакими из дортмундской «Боруссии», а также Кристоф Баумгартнер из «Хоффейнхайма».

Напомним, что предыдущим обладателем награды лучшего игрока месяца является Джейсон Санчо, представляющий команду Люсьена Фавра.

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о пандемии коронавирусной инфекции.

Who is your #BundesligaPOTM for May?



Christoph Baumgartner

@AchrafHakimi

@kaihavertz29

Joshua Kimmich

@BenPavard28

@TimoWerner



Vote now ️ https://t.co/N09DcPPw06 pic.twitter.com/yNYvrWaKei