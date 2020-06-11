Объявлены претенденты на звание лучшего игрока мая в Бундеслиге
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока мая в Бундеслиге. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба чемпионата Германии в Twitter.
Ими стали Тимо Вернер из «РБ Лейпцига», Кай Хаверц из леверкузенского «Байера-04», Ашраф Хакими из дортмундской «Боруссии», а также Кристоф Баумгартнер из «Хоффейнхайма».
Напомним, что предыдущим обладателем награды лучшего игрока месяца является Джейсон Санчо, представляющий команду Люсьена Фавра.
Ранее сообщалось, что голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о пандемии коронавирусной инфекции.
Who is your #BundesligaPOTM for May? ��— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 10, 2020
�� Christoph Baumgartner
�� @AchrafHakimi
�� @kaihavertz29
�� Joshua Kimmich
�� @BenPavard28
�� @TimoWerner
Vote now ��️ https://t.co/N09DcPPw06 pic.twitter.com/yNYvrWaKei