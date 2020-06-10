«Зенит» предложил Смольникову контракт по системе «1+1»

Петербургский «Зенит» предложил фланговому защитнику Игорю Смольникову контракт по системе «1+1». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 31-летний футболист намерен рассмотреть предложение руководства сине-бело-голубых, после чего даст ответ.

Напомним, что Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. За текущий период времени игрок провел в составе действующих чемпионов России 195 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Паоло Дибала выдвинул новые требования при переговорах о заключении очередного трудового договора.