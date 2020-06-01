Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о планах на прыжки в следующем сезоне.

«Точно будет тройной аксель в программе. Четверной риттбергер, если выучу, то, конечно, вставлю», — рассказала Трусова во время прямого эфира в Instagram журналистки Марии Командной.

Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде. В середине мая она объявила о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее Трусова заявила, что пока мало достигла в фигурном катании.