Ковтун сравнил работу Тутберидзе и тренера Медведевой Орсера

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью «Газете.Ru» сравнил работу наставников Этери Тутберидзе и Брайана Орсера, который является тренером двукратной серебряной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой.

«Орсер часто выслушивает спортсмена и много позволяет решать ему самому, а у Тутберидзе сильнее дисциплина и похожая схема для всех?

Я не могу утверждать, поскольку не присутствовал на их тренировках. Но кажется, что это так: у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, у Тутберидзе — больше четкости и дисциплины. И ее схема прекрасно работает — лучше всех в мире. Нельзя судить ее работу ни в коем случае», — сказал Ковтун.

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