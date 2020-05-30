Ковтун: больше всего в мире хотел бы узнать изнутри работу Тутберидзе

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью «Газете.Ru» порассуждал о том, в каком тренерском штабе он хотел бы набраться опыта.

«Где бы я хотел пройти стажировку? Поскольку в ЦСКА я уже видел всю работу изнутри, то, если бы я хотел что-то новое узнать…

Разрываюсь сейчас между Брайаном Орсером и Этери Тутберидзе. У обоих тренеров очень сильные стороны, и хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы... Наверное, все-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего в мире», — сказал Ковтун.

Напомним, россиянин является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира.

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