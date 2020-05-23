Защитник «Ювентуса» прокомментировал свое выздоровление от COVID-19

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани прокомментировал свое выздоровление от COVID-19. Об этом сообщает Football Italia.

По его мнению, коронавирусная инфекция сделала его сильнее.

«Я в полном порядке, у меня отличное настроение. Это был странный месяц, но все закончилось хорошо. Чувствую себя счастливчиком.

Когда я узнал об инфицировании, то очень боялся заразить свою беременную подругу. Ради безопасности я ушел на самоизоляцию, это помогло», — сказал Ругани.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почетттино поделился воспоминаниями о прошедшем в прошлом году финале Лиги чемпионов.