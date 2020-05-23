Экс-президент «Локомотива»: Николича уволят к зиме

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность в скором увольнении сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников», передает «Матч ТВ».

Николич заменил на посту наставника столичного клуба Юрия Семина, который был отправлен в отставку 14 марта. «Локомотив» принял решение не продлевать с ним контракт, что вызывало недовольство у многих болельщиков.

«Николича уволят к зиме, после первого круга чемпионата, потому что он такого результата, как Семин, не даст. Болельщики будут требовать результата, и под давлением все это случится — Николича отправят отставку», — заявил Наумов.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» озвучили позицию относительно возобновления РПЛ.