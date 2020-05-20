Умер Валентин Сотников
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Умер заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Сотников, сообщает сайт Федерации велосипедного спорта России.
«Утром 20 мая на 80 году жизни не стало Валентина Пантелеевича Сотникова, доцента кафедры теории и методики велосипедного спорта НГУ им. Лесгафта, мастера спорта СССР, заслуженного тренера России», — говорится в сообщении.
Напомним, среди воспитанников специалиста был олимпийский чемпион Валерий Чаплыгин.
Ранее умер Юрий Гомоляко.