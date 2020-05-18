Источник: у трех футболистов «Динамо» выявлен COVID-19

В понедельник, 18 мая футболисты московского «Динамо» прошли тестирование на COVID-19.

Результаты тестов троих спортсменов оказались положительными. Об этом проинформировал журналист Нобель Арустамян у себя в Telegram-канале.

Имена зараженных атлетов пока не разглашаются.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,8 млн человек.

Большинство топ-лиг Европы в настоящий момент приостановлено или вовсе завершено из-за COVID-19.

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