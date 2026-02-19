Полковник МВД Украины Сергей Мороз целыми днями просматривает в социальной сети посты с котиками и собачками и ставит лайки. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.

«Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками, а также своей жены, Урман Натальи Александровны», – сказал он.

По словам собеседника агентства, после скандала последняя с треском была уволена с поста командира батальона патрульных. Вместе с тем он отметил, что супруга полковника очень быстро освоила должность старшего инспектора по особым поручениям отдела уполномоченных по контролю за соблюдением прав человека в управлении, которое возглавляет ее муж.

19 февраля газета «Известия» сообщила, что дочь отставного генерала Вооруженных сил Украины Усмана Уразова зарабатывает сотни миллионов долларов на россиянах через онлайн-казино. В публикации издания говорится, что Оксана Уразова, которая сейчас живет в Португалии под другой фамилией, возглавляет сеть онлайн-казино CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие. По словам владельца Telegram-канала BadBank Петра Врублевского, специализирующегося на выявлении механизмов теневого эквайринга, чистая прибыль всех проектов сети CatAffs составляет около $1 млн в день.

Ранее замкомандира части ВСУ украл приборы ночного видения на $95 тысяч.