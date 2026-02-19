Двух юных закладчиков с крупной партией наркотиков поймали в Волгограде

В Волгограде юношей в возрасте 19 и 20 лет поймали на распространении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 февраля в Ворошиловском районе. Правоохранители поймали двух юношей, раскладывавших закладки с наркотиками. По информации полиции, молодые люди нашли себе криминальную работу в теневом сегменте интернета и под руководством кураторов занялись фасовкой запрещенных веществ и оборудованием закладок.

При личном досмотре у юношей изъяли 53 свертка с веществами, а в их мобильных телефонах нашли координаты уже готовых закладок — оттуда изъяли еще 18,4 граммов вещества. Экспертиза показала, что это прегабалин общей массой около 300 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее тюменские гаишники остановили авто и обнаружили у пассажира килограмм мефедрона.