«Локомотив» назначил Николича на пост главного тренера

Московский «Локомотив» объявил о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед!» — говорится в заявлении, опубликованном по итогам собрания совета директоров команды.

Последним клубом Николича был венгерский «Мехервар». Также он тренировал люблянскую «Олимпию» и белградский «Партизан».

В нынешнем сезоне после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба.