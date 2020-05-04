Смолов избежит наказания за нарушение карантина

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Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов не будет наказан за нарушение карантина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», сославшись на полученную инсайдерскую информацию от испанских коллег из Marca.

Отмечается, что в отношении 30-летнего футболиста не последует никаких санкций ни со стороны руководства испанской Примеры, ни со стороны менеджеров «Сельты». Однако ему придется отбыть минимум недельный срок самоизоляции по прибытии в Виго. Первые тренировки с командой россиянин пропустит.

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды в последнее зимнее трансферное окно. В составе испанского клуба россиянин провел шесть матчей в Примере, забив один мяч. В начале апреля он покинул территорию Испании, где установлен строгий режим карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Позднее действия российского футболиста осудил главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия.

Ранее сообщалось, что Смолов вернется в расположение «Сельты» на следующей неделе.