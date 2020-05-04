Смолов вернется в расположение «Сельты» на следующей неделе

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Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов, который на данный момент находится в Москве, вернется в расположение клуба в ближайшее время. По информации «Спорт-Экспресс», в Виго футболист прибудет на следующей неделе.

В компании ProSportsManagement, которая представляет интересы футболиста, подчеркнули, что данные сроки назначило руководство «Сельты», которое отпустило 30-летнего форварда на родину еще в начале апреля. Отмечается, что галисийцы уже проинформировали соответствующие российские органы и ходатайствовали о выдаче футболисту разрешения на вылет с территории России.

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды в последнее зимнее трансферное окно. В составе испанского клуба россиянин провел шесть матчей в Примере, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что Смолов пропустит возобновление тренировок «Сельты».