Первый вице-президент СБР заразился коронавирусом

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Первый вице-президент по работе с региональными организациям Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, лечение 51-летний функционер проходит в стационарном режиме.

Нуждов с 2015 года возглавляет федерацию биатлона Московской области. Помимо этого, он является членом Правления СБР.

Ранее стало известно, что с коронавирусом COVID-19 был госпитализирован глава министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, который также входит в состав Правления Союза биатлонистов России.