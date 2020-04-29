В Англии назвали дату возобновления сезона АПЛ
Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса COVID-19, может возобновиться 13 июня. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, руководство лиги уже обратилось к клубам, футболистам и тренерам с письмами о сроках продолжения чемпионата. Возобновить групповые тренировки команды смогут уже в середине мая. Последнее решение остается за правительством Великобритании, чьего разрешения на проведение футбольных матчей ждут в АПЛ.
Данным делом занимается министр культуры Британии Оливер Дауден, который также отвечает за проведение других массовых мероприятий. По данным источника, он провел «продуктивные переговоры» об отмене ограничений.
Клубы АПЛ 1 мая обсудят вопрос о возобновлении турнира 8 июня. Именно эта дата считалась основной, однако клубы готовы отложить свое возвращение на вторую неделю месяца. На момент паузы лидером Премьер-лиги остался «Ливерпуль», набравший 82 очка в 29 матчах. Ближайшим преследователем «красных» является «Манчестер Сити», отстающий на 22 балла. Ранее же сообщалось, что клубы лиги боятся спровоцировать рост числа зараженных COVID-19, возобновив сезон.